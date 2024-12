Sandro Tonali è in queste ore al centro delle voci di mercato. Il centrocampista del Newcastle è tornato in campo dopo la squalifica legata al calcioscommesse ed è subito diventato un punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti, ma non sta trovando lo stesso spazio e le stesse soddisfazioni con i Magpies in Premier League.

Il ritorno in campo di Tonali

Premessa. L’ex centrocampista del Milan, ceduto agli inglesi per circa 60 milioni nell’estate 2023, è rientrato in campo ad agosto dopo i 10 mesi di squalifica per la vicenda calcioscommesse. "Un percorso molto duro, ma molto produttivo" ha spiegato di recente ai microfoni di Vivo Azzurro Tv.

"Porterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo, è giusto non dimenticarlo. Quando un giocatore si allena per tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, la partita, trova un senso di vuoto dentro di sé. Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale, ma cercando di mantenere solo la forma fisica. Questa è stata la sfida che ho dovuto affrontare nella maniera più seria possibile". Tonali è poi tornato in campo con l’Italia nel 3-1 di settembre contro la Francia, togliendosi anche la soddisfazione del gol decisivo per l’1-0 contro il Belgio a novembre. Sempre in Nations League. Una centralità, con gli Azzurri di Spalletti, venuta meno con il Newcastle, dove Tonali al momento non è più un titolare fisso.

Tonali, ritorno al Milan?

Da qui le insistenti voci di mercato degli ultimi giorni, legate a un suo ritorno in Italia. In particolare, al Milan. In un’ipotesi complicata, ma accolta con piacere da tanti tifosi rossoneri, che sui social hanno subito mostrato affetto nei confronti del centrocampista. Un giocatore mai dimenticato dopo lo scudetto del 2022. In questo senso, ieri è arrivata però una dichiarazione del suo agente Giuseppe Riso al giornalista Fabrizio Romano, che ha chiuso sul nascere la questione: "Assolutamente Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A. È felice al Newcastle ed è felice di giocare nel miglior campionato nel mondo. È un idolo per i tifosi del Newcastle che l'hanno supportato in ogni momento".