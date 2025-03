Continua la gag tra Tony Effe e Brunori Sas. Il rapper romano - che aveva confessato di aver confuso il cantautore calabrese con il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio - ha condiviso su Instagram un simpatico scatto che avrebbe ricevuto da Brunori in forma privata, in cui è impossibile non notare la somiglianza tra il cantautore e il direttore d'orchestra.

Il selfie

"Con Brunori è stato molto divertente. Pensavo davvero che fosse Vessicchio. Stavamo facendo le prove il primo giorno a Sanremo, io sono stato ignorante perché al di fuori del rap conosco poche persone e nessuno mi ha avvisato che mi stavo sbagliando, sono stati anche un po’ infami. Ho scoperto che Brunori fa i concerti nei palazzetti…", aveva raccontato Tony Effe ospite di Alessandro Cattelan a 'Stasera c'è Cattelan'.

Il destino ha voluto che Beppe Vessicchio e Brunori Sas si incontrassero per puro caso alla stazione Centrale di Milano. Un'occasione che il cantautore calabrese ha colto al volo chiedendo a Vessicchio di scattare un selfie insieme per mandarlo in forma privata a Tony Effe. Il rapper ha postato il simpatico scatto sulle Instagram stories aggiungendo 'L'albero delle noci', brano portato in gara al Festival di Sanremo 2025 da Brunori Sas, come sottofondo musicale e come didascalia delle emoji. Immancabile la replica di Brunori che ha scritto a corredo dello scatto: "Effettivamente non avevi tutti i torti", ironizzando sulla somiglianza.