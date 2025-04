Tredici Pietro: "Un talent? Mai. I raccomandati non mi piacciono"

Classe 1997, made in Bologna, rapper. Ha conquistato la scena musicale italiana con il suo stile. Figlio d'arte (il papà è Gianni Morandi), ha iniziato a scrivere rime fin dalle scuole medie, pubblicando da poco il suo nuovo album. Un nome e un cognome: Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro. L'artista, ospite del vodcast dell'Adnkronos, racconta l'ultimo progetto discografico 'Non guardare giù'. E non solo. Il peso del cognome e un periodo di difficoltà che ha affrontato grazie alla musica. Tra sogni e i ricordi degli inizi in un garage, l'artista svela di aver provato a partecipare a Sanremo con il brano 'Verità'. L'opzione del talent? Non l'ha mai presa in considerazione.