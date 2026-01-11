Trionfo inaugurale al Maggio, 'Tosca' conquista il pubblico

Si è alzato questa sera il sipario sulla stagione operistica 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l'apertura non poteva essere più scintillante. La prima recita di "Tosca" di Giacomo Puccini ha conquistato il pubblico fin dalle prime battute, culminando in un successo calorosissimo sancito da otto minuti di applausi finali che hanno coinvolto interpreti, orchestra e coro.

Il capolavoro pucciniano, tra i titoli più amati e rappresentati del repertorio lirico, ha trovato una realizzazione di grande impatto grazie a un allestimento ormai collaudato: quello firmato da Massimo Popolizio, ripreso per l'occasione da Paola Rota, già apprezzato dal pubblico fiorentino nel maggio del 2024. Le scene di Margherita Palli, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Pasquale Mari hanno restituito con forza la tensione drammatica e l’atmosfera cupa e passionale dell’opera.

Sul podio, alla guida dell'Orchestra del Maggio, il maestro Michele Gamba ha offerto una lettura intensa e teatrale, accolta con entusiasmo. Per il direttore si è trattato di un atteso ritorno al Teatro dopo "Il barbiere di Siviglia" del 2020, confermando una sintonia profonda con le compagini artistiche fiorentine. Il Coro, preparato da Lorenzo Fratini, e il Coro di voci bianche, diretto da Sara Matteucci, hanno dato un contributo decisivo al successo della serata. Di altissimo livello il cast vocale. Chiara Isotton, al suo debutto assoluto sulle scene del Maggio, ha interpretato una Floria Tosca intensa e coinvolgente, confermando il suo ruolo di protagonista tra le più apprezzate interpreti dei nostri giorni. Accanto a lei, Vincenzo Costanzo ha vestito con slancio e lirismo i panni di Mario Cavaradossi, mentre Alexey Markov ha offerto uno Scarpia di grande autorevolezza scenica e vocale. Completavano il cast Mattia Denti (Cesare Angelotti), Matteo Torcaso (Il sagrestano), Oronzo D'Urso (Spoletta) e Huigang Liu (Sciarrone), tutti applauditi dal pubblico.

Tosca, già rappresentata 17 volte nelle stagioni del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - la precedente nel maggio 2024 - resta uno dei pilastri del repertorio operistico mondiale. Composta da Puccini a partire dal 1896 e ispirata al dramma La Tosca di Victorien Sardou, visto dal compositore a Milano nel 1889 con Sarah Bernhardt protagonista, l’opera debuttò il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma, entrando immediatamente nella storia del teatro musicale.

Dopo questa Prima accolta con entusiasmo, "Tosca" tornerà in scena per altre cinque recite: il 13, 15 e 16 gennaio alle ore 20, il 17 gennaio alle ore 17 e il 18 gennaio alle ore 15.30. Un avvio di stagione che conferma il Maggio Musicale Fiorentino come uno dei cuori pulsanti della vita operistica italiana ed europea. (di Paolo Martini)