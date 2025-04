Questa sera, mercoledì 9 aprile, al via la nuova serie tv 'Tutto quello che ho', che vede Vanessa Incontrada come protagonista nel ruolo di Lavinia. L'appuntamento è alle 21:30 su Canale 5.

La trama e le anticipazioni

Ambientata a Livorno, la fiction vede protagonista Vanessa Incontrada, nel ruolo di Lavinia. Al suo fianco Marco Bonini, che interpreta Matteo Santovito. Una madre e un padre, un avvocato di successo e un poliziotto. Una coppia affiatata e serena, con due figli: Camilla (Margherita Attorre), diciottenne solare che adora condividere ricette sui social, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e patito di canottaggio.

Gli equilibri della famiglia, però, vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita: la figlia, un venerdì sera, esce di casa e scompare misteriosamente. I genitori, allarmati, cominciano a cercare Camilla. Lavinia setaccia le tracce che ha lasciato la giovane (fotografie, note vocali, ricette), ma trova una realtà che fatica a riconoscere. Matteo, invece, guida i suoi colleghi poliziotti in una ricerca capillare per tutta la città.

L'arresto di Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini nigeriane con dei precedenti penali, solleva diverse domande, ma consegna anche delle risposte: lui conosce Camilla e sembra essere coinvolto nella vicenda. Matteo, sulla base di alcuni indizi, ne è convinto. Lavinia, invece, ha molti dubbi in merito e crede esista un'altra verità. Per dimostrarlo rischierà il tutto per tutto, sfidando lo studio legale, la polizia e la fiducia del marito. Sarà proprio Kevin a indicargliela, mostrandole un mondo fatto di amore e di speranza, un mondo in cui Camilla è sempre stata felice e in cui nessuno avrebbe mai potuto farle del male. Solo Lavinia sarà in grado di interpretare il rapporto tra i due ragazzi come qualcosa di profondo. È il suo istinto di madre a parlare. È tutto quello che ha.