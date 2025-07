Ultimo annuncia il maxi raduno, il 4 luglio 2026 a Tor Vergata - Video

Prima un video che ripercorre tutto, poi la promessa mantenuta. Dal palco del suo decimo Stadio Olimpico, un traguardo che è già storia, Ultimo ha lanciato la sua sfida più ambiziosa, svelando quello che lui stesso ha definito “l'annuncio più importante della mia carriera”. Il 4 luglio 2026, il cantautore romano chiamerà a raccolta il suo popolo per un evento che si preannuncia epocale: un maxi-raduno nell'immensa area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, progettato per ospitare centinaia di migliaia di persone.

L'annuncio è arrivato sul finale della terza data romana del tour negli stadi di Ultimo. Sui maxischermi è stato proiettato un videoclip: gli esordi nei piccoli club, Sanremo e gli screzi con la stampa, fino al riscatto con gli stadi sold-out. Una cavalcata trionfale che ha preparato il terreno per la rivelazione finale. "Questo non sarà solo un concerto", promette. "Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre". I biglietti saranno disponibili a partire da martedì alle 14. E mentre il conto alla rovescia per 'il raduno degli Ultimi' è ufficialmente iniziato, la sua esortazione finale al pubblico risuona come un manifesto: “Non smettete mai di credere nelle favole” .