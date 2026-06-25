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Ultimo, fan già in fila (in tenda) per il concerto del 4 luglio a Tor Vergata

L’etichetta del cantautore romano richiama i fan già appostati a Tor Vergata in vista del concerto‑evento del 4 luglio

Ultimo, Tor Vergata - Instagram
Ultimo, Tor Vergata - Instagram
25 giugno 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mancano ancora diversi giorni al concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, che si terrà il prossimo 4 luglio, eppure i fan sono già in fila. O meglio, accampati. Nelle ultime ore è diventato virale sui social uno scatto delle tende posizionate nei pressi dell'area dell'atteso appuntamento musicale.

La Ultimo Records - l'etichetta discografica del cantautore romano - ha diffuso una nota ufficiale sui propri canali social per lanciare un appello: "Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo".

Un invito dunque alla prudenza: "Stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento. Nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo", si legge nella nota diffusa.

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ultimo ultimo records ultimo concerto tor vergata
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