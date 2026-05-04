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Ultimo, il maxi raduno a Tor Vergata: oggi la ricezione dei biglietti

I biglietti per il concerto dei record che si terrà il prossimo 4 luglio

Ultimo - fotogramma/ipa
Ultimo - fotogramma/ipa
04 maggio 2026 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il maxi raduno di Ultimo a Tor Vergata si avvicina. Oggi, lunedì 4 maggio, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il concerto dei record che si terrà il prossimo 4 luglio nell'immensa area della Vela di Calatrava a Tor Vergata, lo riceveranno in formato digitale.

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Ad annunciarlo la pagina instagram 'Ultimorecords', in collaborazione con 'Vivoconcerti', con un post dettagliato. Se il biglietto è stato acquistato con la modalità 'stampa@casa' allora oggi saranno disponibili, a partire dalle 10.00 e in modalità pdf-digitale, nella propria area personale dell'account di Ticketone.it.

Se invece il biglietto è stato acquistato con la modalità di consegna tramire 'Corriere espresso', i fan riceveranno un'email che avvisa della presa in carico dell'ordine da parte del corriere. La presa in carico della spedizione - si sottolinea nel post - è prevista tra il 7 e il 18 maggio.

Si ricorda, inoltre, che "i titoli d'accesso per accedere all'evento sono nominali e non cedibili a terzi. Il nome che apparirà sul biglietto dovrà corrispondere all'effettivo utilizzatore dello stesso".

Per tutte le altre informazioni, il sito 'www.lafavolapersempre.it' viene aggiornato costantemente.

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