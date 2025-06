Ultimo, 'la favola continua' con il tour da record e un palco colossale

Ultimo si prepara a dominare anche l'estate 2025, confermandosi protagonista indiscusso della scena live italiana. Il via a 'Ultimo stadi 2025 - La favola continua…' (prodotto e organizzato da Vivo Concerti) è fissato per il 29 giugno dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima tappa di una serie di 9 concerti che hanno registrato il tutto esaurito da mesi. Dopo il debutto, il tour toccherà le città di Ancona, Milano, Roma e Messina, per poi concludersi il 23 luglio a Bari. Per il suo quarto giro consecutivo nei principali stadi del Paese, Ultimo promette di alzare nuovamente l'asticella, presentando uno spettacolo imponente e innovativo.

Il palco, un colosso di 65 metri di fronte per 24 di altezza, rappresenta un'evoluzione significativa nella storia dei suoi spettacoli. Al centro della scena, una passerella personalizzata lunga 30 metri riprodurrà la forma della chiave che il cantautore porta al collo, un simbolo iconico che lo lega ai suoi fan sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti. Ma lo spettacolo non è solo sul palco, ma anche sugli spalti. I numeri da capogiro riflettono l'affetto di un pubblico che ha dato vita a una vera e propria 'Generazione Ultimo'. Un legame che l'artista ha suggellato con la promessa: “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.

Tra le tappe più attese dalla 'Generazione Ultimo' c’è lo show del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, che gli è già valso un vero e proprio traguardo di carriera: sarà il suo decimo concerto nel tempio della musica della Capitale, un record che lo consacra come il più giovane artista di sempre a raggiungere un simile risultato. Ad oggi, solo a Roma, Ultimo ha venduto oltre 650.000 biglietti tra le dieci date all'Olimpico e l'indimenticabile notte al Circo Massimo del 2022. Ad anticipare l’atteso ritorno live del cantautore romano è l’album 'Ultimo Live Stadi 2024', distribuito da Believe e sotto etichetta indipendente Ultimo Records, la prima raccolta live dell’artista che ha debuttato in testa alla classifica Top Album Fimi: erano 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita.