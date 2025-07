Un Geolier 'volante' conquista Agnano e annuncia il Maradona per il 2026

Un Geolier volante ha mandato in visibilio ieri sera la platea del’Ippodromo di Agnano, con uno show senza precedenti. Per la prima delle due serate evento (stasera si replica), il rapper napoletano ha messo in scena un concerto kolossal con performance senza precedenti. 116 mila gli spettatori attesi per i due live, organizzati e prodotti da Magellano Concerti.

A lasciare a bocca aperta e con il naso all'insù gli spettatori, prima un 'drone show' che ha illuminato il cielo di Agnano con immagini iconiche dell’artista e di Napoli per oltre 5 minuti per concludersi con l'annuncio, accolto da un boato del pubblico, di un concerto il 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che segue il record stabilito nel 2023, si aggiunge al suo esordio allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma, oltre al già calcato palco del Franco Scoglio di Messina.

Ma il momento più emozionante è stato toccato quando, tra lo stupore di tutti i presenti, il rapper si è alzato letteralmente in volo, grazie ad un'imbracatura che lo ha trasportato sopra al pubblico al centro del parterre. Un modo per essere ancora più vicino alla sua gente e dedicargli due dei suoi brani più amati cantando 'in volo'.

Quello che l’artista ha portato e porterà ancora oggi sul palco all’Ippodromo di Agnano è stata la celebrazione di un percorso unico, sin dall’inizio del concerto che lo ha visto comparire a 18 metri di altezza tra i led che riproducevano a caratteri cubitali il suo nome.

Durante la serata sono saliti sul palco con lui amici e artisti con i quali condivide un legame profondo: SLF, Luché, Lazza e Rocco Hunt. Ad accompagnarlo durante tutto lo show un’orchestra di 23 elementi e la sua band: Guido Della Gatta alla chitarra, Vicky Landolfi alla batteria, Christian Capasso al basso, Nicola Abate alle tastiere, e il fidato Poison Beatz in consolle.

In scaletta i brani più iconici e un focus speciale su Atto II di “Dio lo sa” (Warner Music Italy), l’album campione di vendite del 2024. Già certificato quinto platino, stabilmente in Top 20 Fimi a oltre un anno dall’uscita, ha consacrato brani come “I P’ ME, TU P’ TE” (quadruplo platino) e “Tu ed io” feat. Rose Villain (oro), facendo di Geolier l’artista più ascoltato su Spotify Italia nel 2024.

Nel corso dei due grandi eventi è stata inaugurata un’area speciale dedicata alla G-FAM, la sua community ufficiale: merchandising esclusivo, postazioni gaming, content creator, intrattenimento e un punto di ritrovo per i fan. Dopo l’estate, verrà lanciata la piattaforma digitale dedicata alla G-FAM, dove vivere in prima persona il mondo di Geolier, con contenuti riservati, eventi dedicati e premi speciali.

Dopo il trionfo nei palasport con “Geolier Live 2025” e in attesa dell’attesissimo debutto negli stadi nel 2026, l’estate del rapper napoletano prosegue in tutta Italia, fino alla chiusura sold out del 27 settembre all’Arena di Verona.