Continua il botta e risposta tra Valerio Scanu e Tony Effe. Intervistato da Monica Setta a 'Generazione Z', il vincitore del festival di Sanremo 2010 ha replicato alle dichiarazioni rilasciate dal rapper a 'Striscia la notizia'.

"Tony Effe dice che, a differenza mia lavora tutti i giorni. Se lavorare ogni giorno significa usare l'autotune e mettere due foto sui social, allora ha ragione, io non lavoro. E comunque io Sanremo l'ho vinto anche se 15 anni fa e lui ancora no", sono le parole di Valerio Scanu nella puntata in onda giovedì prossimo su Rai 2. Una risposta al vetriolo al rapper che, ai microfoni di Valerio Staffelli aveva detto: "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio..."

A proposito del Sanremo 2025, Scanu ha confessato che non nutriva grandi aspettative. "Hanno cantato quasi tutti con l'autotune tranne pochi come Giorgia e Simone Cristicchi. Alcuni avrebbero invece meritato di più. Chi? Serena Brancale che canta benissimo e suona in maniera splendida", ha detto a Monica Setta.

Cosa è successo tra Valerio Scanu e Tony Effe

Tutto è iniziato con una dichiarazione dello stesso Valerio Scanu a 'Maschio Selvaggio', sempre su Rai 2. "Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente", aveva detto commentando l'ultima edizione del festival della canzone italiana.

Nel ricevere il Tapiro d'oro, Tony Effe aveva replicato ai microfoni di 'Striscia la notizia'. "Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!", aveva detto. E poi ancora: "Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag... o il ca... o, tipo sto Valerio Scanu".