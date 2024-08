Value 24 Tv si rinnova dal 1 settembre, sarà sul canale 490

Value 24 Tv si rinnova: nuova numerazione e sempre più valore. A partire dal 1 settembre, il canale Value 24 Tv non sarà più visibile sul numero 815 della piattaforma Sky. Per continuare a seguire i programmi bisognerà sintonizzarsi sulla nuova numerazione: 490 (la numerazione 400 è la sezione lifestyle e documentari della piattaforma Sky). Questo importante cambiamento è la conferma della qualità dei contenuti e delle scelte editoriali per offrire un'esperienza televisiva sempre migliore e coinvolgente.

Grazie alla nuova frequenza, il canale Value 24 Tv avrà un’immagine più nitida ed un audio cristallino che permetteranno la visione anche sui televisori di ultima generazione. Inoltre, la maggiore stabilità del segnale ti garantirà una visione senza interruzioni. Un palinsesto ricco di sorprese: l’investimento riguarderà nuovi programmi, ospiti d'eccezione e approfondimenti ancora più coinvolgenti e gli speciali a cura di Adnkronos. Le novità saranno sempre riportate sul sito www.value24.tv e sui social. L’obiettivo rimane ed è sempre quello di offrire contenuti che arricchiscano e ispirino il telespettatore.