Venezia 81, arriva Lady Gaga e fan in delirio - Video

Lady Gaga al Lido per la Mostra del Cinema dei Venezia. La star è la protagonista con Joaquin Phoenix dell'attesissimo 'Joker: Folie à Deux’.

Tanti i giovani che hanno trascorso la notte campeggiando accanto al red carpet. Ombrelli contro il sole, sedie pieghevoli e sacchi a pelo: i fan più accaniti hanno trascorso la notte accampati lungo il red carpet, pronti a tutto pur di vedere da vicino la loro star. "Siamo qui per lei", si legge sui cartelli e c’è chi confessa: "La seguo da 14 anni in giro per l’Europa”. Lady Gaga interpreta Harley Quinn nel film di Todd Philips, il sequel della pellicola vincitrice del Leone d'oro nel 2019, di due Golden Globe e due Premi Oscar.