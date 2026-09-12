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Venezia 83, 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis vince il premio Bookciak

Il riconoscimento è volto a valorizzare la fortunata relazione tra cinema e letteratura

(Al centro della foto Edoardo De Angelis - ufficio stampa Biennale Venezia)
(Al centro della foto Edoardo De Angelis - ufficio stampa Biennale Venezia)
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12 settembre 2026 | 16.26
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

"Il fuoco che ti porti dentro" di Edoardo De Angelis, dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, vince il premio collaterale Bookciak al miglior film da opera letteraria della 83/a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il premio, nato nel 2025, è il coronamento delle molteplici attività della filiera Bookciak, diretta da Gabriella Gallozzi, volta a valorizzare la fortunata relazione tra cinema e letteratura, tra i film presenti nella selezione ufficiale della Mostra e delle sezioni autonome Giornate Degli Autori e Settimana Internazionale della Critica. Quest’anno un’attenzione particolare è andata alla narrativa italiana.

A premiare il film, scritto a sei mani dallo stesso regista con Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, è stata la giuria composta da Steve Della Casa (critico cinematografico, storica voce di Hollywood Party e Conservatore della Cineteca Nazionale), Camillo De Marco(Critico cinematografico di Cineuropa); Teresa Marchesi (critica cinematografica di Domani); Flavio Natalia (direttore di Sala Grande) e Barbara Sorrentini (Radio popolare).

Il fuoco che ti porti dentro vince il premio Bookciak al miglior film da opera letteraria vince “per il suo originale adattamento che, grazie al lavoro sulla sceneggiatura dello stesso regista, di Ilaria Macchia e di Francesco Piccolo, può allontanarsi dalla pagina scritta, restando però fedele alla potenza dei suoi personaggi e della storia. Concentrando in questo Natale a casa Franchini l’intera azione, il film trasmette potenziati il nero e il grottesco del racconto. Regalando al cinema la figura memorabile di questa madre-flagello, illuminata da una magnifica e debordante Vanessa Scalera”. Al termine della consegna del premio, la premiazione della XV edizione di Bookciak, Azione!, evento di chiusura delle Giornate degli Autori, al Lido di Venezia con l’adesione del Sindacato Giornalisti Cinematografici (Sngci).

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premio Bookciak Mostra internazionale d'Arte Cinematografica Biennale di Venezia cinema e letteratura
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