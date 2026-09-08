Venezia 83, il Pagellone del Lido della settima giornata

C’è chi arriva al Lido per il cinema, chi per il red carpet, chi solo per accaparrarsi un gadget o provare a scroccare un drink al bar dell'Excelsior. E poi ci siamo noi che, armate di taccuino e ironia, vi raccontiamo quello che non entra nelle conferenze stampa: gli applausi oceanici e i silenzi glaciali, gli outfit che sfidano la fisica, i gossip che si materializzano più velocemente delle barche-taxi e quei mostri della Laguna che puntualmente riemergono tra un photocall e un party segreto. Perché la Mostra del Cinema di Venezia è così: un palcoscenico dove il sublime convive con l’assurdo.

Venezia attendeva l'amore, ma ha ricevuto una pratica da sbrigare. Sul red carpet più romantico del mondo, Penélope Cruz e Javier Bardem hanno sfilato a distanza di sicurezza, come in coda alla posta. Il lieto fine, per fortuna, è arrivato. Stremati dalle urla dei fotografi, i due si sono infine concessi. L'amore è salvo. Forse. O forse si erano solo ricordati di avere un film da promuovere. Insieme.

Ma se l'amore si concede a rate, la verità, a quanto pare, ha un prezzo di listino ben preciso. C'è chi, per 40 milioni di dollari, imparerebbe a memoria l'elenco telefonico di Tokyo. E poi c'è Ashley St. Clair, madre di uno dei figli di Elon Musk, che li ha nobilmente rifiutati per poter "dire la verità" e "dare l'esempio ai figli". Una verità che, guarda caso, le serve anche per "redimersi" dal suo passato, il tutto con le telecamere di un documentario puntate addosso e una prima a Venezia.

Mentre il fratello maggiore Ben colleziona ritorni di fiamma da copertina, Casey Affleck sbarca al Lido e punta a un trofeo più ambito: la Coppa Papà Cucciolone. Dirige un film, ci mette dentro i figli e poi dichiara, con l'occhio umido d'ordinanza, che è stata la più bella esperienza professionale della sua vita. Una mossa da maestro che fa venire voglia di regalargli un grembiule con su scritto "Il miglior papà del mondo". La spartizione in casa Affleck è ormai chiara: a Ben il dramma sentimentale e i paparazzi, a Casey un Oscar e la nostra incondizionata tenerezza.

Infine, il tappeto rosso. Per molti è solo un lungo pezzo di stoffa che si lascia calpestare dalle celebrità. Per altri, invece, è un vero e proprio ufficio di collocamento. Tra aspiranti attrici e attori, influencer in cerca dei loro "15 minuti di celebrità" tanto decantati da Andy Warhol, volti dello spettacolo riemersi dal passato e la fauna di quelli che sfilano riprendendosi con lo smartphone, c’è chi spera davvero di trasformare quel passaggio in un'occasione di lavoro.