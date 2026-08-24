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Venezia 83, Orlando Bloom riceverà il Filming Italy Venice Award

Sarà premiato da Tiziana Rocca domenica 6 settembre

(Orlando Bloom - Ufficio stampa Filming Italy Venice Award)
(Orlando Bloom - Ufficio stampa Filming Italy Venice Award)
24 agosto 2026 | 12.26
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Tra gli attori più amati e riconoscibili del panorama cinematografico internazionale, Orlando Bloom riceverà il Filming Italy International Award nell’ambito della VIII edizione del Filming Italy Venice Award, ideato e diretto da Tiziana Rocca. In programma domenica 6 settembre al Lido di Venezia, il premio viene conferito a personalità che, con il loro talento e il loro percorso artistico, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione del cinema e dell’audiovisivo a livello internazionale.

Tiziana Rocca, direttore generale e artistico del Premio, ha dichiarato: «È per noi un grande onore accogliere Orlando Bloom alla nuova edizione del Filming Italy Venice Award. È un interprete di straordinario carisma, capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo con eleganza, talento e versatilità. Nel corso della sua carriera ha dato vita a personaggi iconici entrati nell’immaginario collettivo, contribuendo al successo di alcune delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Siamo orgogliosi di celebrarne il percorso artistico e il costante impegno nel promuovere il valore del cinema internazionale».

Orlando Bloom ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla sua partecipazione a due delle più grandi saghe cinematografiche di tutti i tempi: Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi. Recentemente è apparso in The Cut – Sfida estrema, film che lo vede protagonista e che ha prodotto attraverso la sua società di produzione Amazing Owl, e ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione nella commedia d’azione Deep Cover – Attori sotto copertura. La sua prossima apparizione sarà in Bucking Fastard di Werner Herzog, che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno.

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