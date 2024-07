Venice Immersive presenterà 63 progetti da 25 paesi: è stata definita la Selezione Ufficiale delle opere XR - Extended Reality dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (28 agosto - 7 settembre), della Biennale di Venezia per la sezione inaugurata nel 2017. Prima competizione di opere in Extended Reality realizzata nell'ambito di un festival internazionale, affermata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale dedicata alle arti e ai media immersivi, il programma ufficiale si terrà nella Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio), a brevissima distanza dal Lido di Venezia.

Interamente dedicato a tutti i mezzi di espressione creativa XR - Extended Reality (video 360° e opere XR di qualsiasi durata, incluse installazioni, anche sensoriali, e mondi virtuali), Venice Immersive presenterà 26 progetti in Concorso, con una selezione di 19 prime mondiali e 7 prime internazionali dei migliori lavori immersive del mondo. Sono invece 30 i progetti Fuori Concorso, i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l'ultima edizione della Mostra; questa sezione è suddivisa in 'Best of Experiences' (10 progetti) e 'Best of Worlds' (20 progetti), creati da artisti indipendenti da tutto il mondo sulla piattaforma VRChat, un ecosistema di mondi virtuali presentati tramite visite guidate immersive. Infine 7 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema - Immersive: 1 realizzato grazie al grant della ottava edizione, 6 sviluppati nell'ambito del workshop internazionale di precedenti edizioni.

La Giuria internazionale di Venice Immersive 2024 è composta dalla presidente Celine Daemen, regista olandese transdisciplinare, Marion Burger, production designer francese che ha lavorato a molti lungometraggi, e Adriaan Lokman, artista olandese autore di opere time-based, di progetti lineari, di lavori interattivi e intermediali. La Giuria Venice Immersive assegnerà tre premi: Gran Premio Venice Immersive; Premio Speciale della Giuria Venice Immersive; Premio per la Realizzazione Venice Immersive.

Il programma ufficiale si aprirà nel pomeriggio del 27 agosto con la preview riservata alla stampa, proseguirà il 28 con l'apertura riservata agli accrediti Stampa, Industry e Venice Immersive e infine dal 29 agosto al 7 settembre l'apertura a tutti gli accrediti.

La terza edizione del Venice Immersive Market (29 agosto - 3 settembre), organizzato nell'ambito del Venice Production Bridge, si terrà nella Venice Immersive Island. La manifestazione riunisce tutte le attività immersive del Venice Production Bridge che si svolgono durante la 81/a Mostra del Cinema. Queste attività includono: la presentazione dei progetti immersivi del Venice Gap-Financing Market e di Biennale College Cinema Immersive, tramite incontri one-to-one; presentazioni ed eventi di networking dedicati a tematiche specializzate; un’area espositiva per istituzioni, fondi pubblici e privati che sponsorizzano progetti VR/XR/AR, produttori, e società di produzione, distribuzione, vendita, effetti speciali e postproduzione connessi a contenuti immersivi.

L'isola ospiterà anche una serie di eventi, tra cui il Venice Production Bridge Panels and Cocktails. Saranno inoltre presenti stand internazionali che consentiranno ai partecipanti di provare personalmente esperienze e progetti immersivi, incontrare rappresentati di aziende interessate al settore e interagire con i loro servizi. Nella sala denominata Spazio Incontri Immersivo saranno organizzati, dal 29 agosto al 3 settembre, panel e attività dedicati al mondo XR – Extended Reality. I VPB Focus del 2024 sono Lussemburgo & Vallonia-Bruxelles e Giappone. Film Fund Luxemburg (Lussemburgo), Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (Vallonia-Bruxelles) e Jetro (Giappone) saranno presenti sull'Isola Immersiva nelle aree del VPB con uno stand dedicato. L'Isola sarà il luogo dove si potranno altresì incontrare i team (produttore e creator) dei progetti Immersive selezionati nell'ambito del Venice Gap-Financing Market (30 agosto - 1 settembre).

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, sulla location dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale.

L'accessibilità online di Venice VR Expanded ha rappresentato nelle edizioni 2020 e 2021 un impegno e una sfida per garantire la presenza, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell'esperienza di questa nuova forma d’arte anche in anni di necessario distanziamento. Con l'edizione 2022 la sezione, rinominata Venice Immersive, è tornata sull’isola, rinnovata e accresciuta. Fin dalle primissime edizioni, la sezione si è affermata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale dedicata alle arti e ai media immersivi.