Alena Seredova senza peli sulla lingua. La modella e attrice è stata ospite oggi, domenica 1 dicembre, a Verissimo e ha commentato il capitolo a lei dedicato contenuto nel libro scritto dall’ex marito Gianluigi Buffon.

La replica di Alena

L’ex portiere italiano ha ammesso di essere molto dispiaciuto di quanto abbia fatto soffrire Alena Seredova a causa del suo tradimento con Ilaria D’Amico, sua attuale moglie. Quando Silvia Toffanin ha chiesto ad Alena se avesse letto il libro dell’ex marito, la modella ha replicato: “Mi aspettavo questa domanda. Cosa può esserci scritto che io non so? Sono stata al fianco di quell'uomo per dieci anni. Sono stati gli anni in cui è successo di tutto: dalle vittorie alle cadute. Non penso di trovare nel libro un capitolo che mi potrebbe sorprendere”, ha confessato la modella.

"Ha detto che è dispiaciuto? Ci mancherebbe", ha tuonato Alena Seredova che in due parole ha chiuso il capitolo dell’ex marito, con il quale è stata legata dal 2005 al 2014 e con cui ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee.

Alena Seredova a Silvia Toffanin ha confessato di essere adesso serena e felice accanto al marito Alessandro Nasi che ha sposato lo scorso anno e con cui ha avuto una figlia, Vivienne Charlotte.