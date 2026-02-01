circle x black
Verissimo, Carlo Conti: "Non ho mai rincorso Sanremo. Mi sono sposato grazie ad Antonella Clerici"

Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Carlo Conti - fotogramma/ipa
01 febbraio 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
Babbo, artista e uomo. Carlo Conti ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo per un racconto senza filtri. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha ripercorso la sua vita professionale e personale. "Gerry Scotti mi ha detto 'Se vai da Silvia (Toffanin, ndr) portati dei fazzolettini perché ti serviranno'", ha scherzato Conti, che poi si è lasciato andare a ricordi ed emozioni.

Carlo Conti, volto storico della Rai, ha celebrato proprio lo scorso anno 40 anni di carriera e anche di "fedeltà nei confronti" della tv di Stato. Ma dietro il successo, c'è una storia fatta di sacrifici e forza. Conti, nel salotto di Toffanin, ha ricordato la madre, rimasta sola dopo la morte del padre, colpito da un tumore ai polmoni. "Mamma aveva speso tutti i soldi per curare babbo. Lo ha sottoposto a tutte le cure sperimentali possibili negli anni '60. Mamma ha ritrovato grande forza per rimboccarsi le maniche e tirare su questo figlio. Non mi ha mai detto che sono stato un bravo figlio, ma sono sicuro che sia contenta di me".

Oggi Carlo Conti ha una solo priorità, ed è la sua famiglia. Sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, nel 2014 è diventato padre per la prima volta del figlio Matteo: "Con la nascita di mio figlio sono cambiate le priorità nella mia famiglia, per fortuna le disponibilità economiche non mancano e ho avuto la fortuna di poter rallentare con il lavoro". Lo storico conduttore si è detto "soddisfatto" della sua carriera: "Io non ho mai rincorso nulla, sia a livello professionale che personale. Sono diventato papà a 50 anni, e sono contento così. È arrivato con la persona giusta al momento giusto".

25 anni di vita insieme alla moglie Francesca: "Abbiamo vissuto una prima fase di tira e molla. Non ero pronto, poi grazie ad Antonella Clerici le ho chiesto di sposarmi. Tra noi c'è molta complicità". E sul futuro Carlo Conti ha le idee chiare: "Relax, godermi la mia famiglia e fare qualche altro programma se il pubblico lo consentirà".

