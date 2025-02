Ilaria Galassi sarà ospite oggi, venerdì 7 febbraio, a Verissimo. La soubrette e modella, che ha da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello, si racconterà per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin.

Ilaria Galassi, chi è

Ilaria Galassi nasce ad Avezzano nel 1976. Appena adolescente debutta in televisione nel 1990 e diventa una delle ragazze pon-pon di 'Domenica In', per poi diventare un volto fisso per quattro anni del programma ‘Non è la Rai’, facendo coppia prima con Romina Mondello, poi con Roberta Carrano, e successivamente con Antonella Mosetti.

Galassi, finita questa esperienza, si dedica alla carriera da modella, realizzando diversi servizi fotografici per la rivista 'Boss Magazine', per la quale posa nuda nel 2001.

Nel 1996 è una delle veline di Striscia la notizia, ma per breve tempo perché è costretta a ritirarsi a causa di un incidente stradale, che le ha provocato numerose fratture alle gambe e alle braccia: Ilaria si è sottoposta a interventi chirurgici e a un lungo periodo di riabilitazione.

Successivamente diventa una valletta di 'Doppio Lustro' e 'Ok, il prezzo è giusto'. Negli stessi anni cura le telepromozioni di diversi programmi, tra cui Karaoke e Zelig – Facciamo cabaret.

Nel 2004 annuncia l’intenzione di ritirarsi dalle scene, dedicandosi completamente alla sua famiglia. Al Grande Fratello, Ilaria ha raccontato di essersi presa cura, come badante, di un’anziana signora, di nome Ausilia. Attività che ha amato e che le ha dato tante lezioni di vita, come lei stessa ha raccontato in una puntata del reality show di Canale 5.

Nel 2024, insieme alle colleghe di ‘Non è la Rai’ Ilaria Galassi pubblica il singolo 'Solo tu mi vuoi'. E in quello stesso anno, insieme alle colleghe, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, entra nel cast del Grande Fratello.

Vita privata

Nel 2000 esce sui giornali la notizia di un flirt con Pietro Taricone, concorrente della prima edizione del ‘Grande Fratello’. Successivamente si lega all’hair stylist Daniele Brunone, suo attuale compagno con cui ha avuto un figlio nel 2015, Riccardo. Nel 2004, invece, la soubrette è diventata mamma per la prima volta di Rocco, avuto da una precedente relazione.

I problemi di salute

All’età di 24 anni, Ilaria Galassi viene colpita da un aneurisma cerebrale, che richiede un intervento chirurgico d’urgenza della durata di dieci ore. La modella entra in coma per tre giorni e al suo risveglio comincia ad affrontare una dolorosa riabilitazione. Al Grande Fratello ha raccontato: "Vivo la vita con leggerezza. Solo della morte si può avere paura, tutto il resto si può risolvere. Non mi piace giudicare le persone se non ne conosco la storia". E ancora: "Sono stata molto fortunata e ho avuto una grande forza grazie alla mia famiglia e alle mie amiche che mi hanno aiutata in tutto."