circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Gli ospiti della domenica nel salotto di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
08 febbraio 2026 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Gli ospiti di oggi

Silvia Toffanin accoglierà un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo 'Taratata'.

Ritratto di famiglia per Lino Banfi accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde.

Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, Paolo Belli.

E ancora, saranno ospiti con i loro racconti di vita: Anna Pettinelli e Anna Safroncik.

Inoltre, la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito.

Infine, per parlare della drammatica frana di Niscemi, saranno ospiti, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto: Giovanni e Giusy.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo silvia toffanin canale 5
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza