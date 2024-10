Nuovo appuntamento oggi, sabato 12 ottobre, e domani, domenica 13, con 'Verissimo'. Ospiti di Silvia Toffanin, dalle 16.30 di sabato su Canale5 Nadia Bengala, che parlerà della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di 'E’ sempre Cartabianca', condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Infine, nel talk: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a 'Uomini e donne', da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi e, direttamente dalla serie 'La rosa della vendetta' spazio a Murat Ünalmış, che nella serie interpreta Gülcemal.

Ospiti di domenica 13 ottobre

Ospiti di domenica 13 ottobre Al Bano, giudice del talent di Canale 5 'Io Canto Generation': sarà a 'Verissimo' con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di 'Forum' Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. E prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano.

Inoltre, in studio due sorelle sempre unite nelle difficoltà della vita, Silvia e Giulia Provvedi, Red Canzian, in veste di scrittore, e Sal Da Vinci, autore della canzone tormentone 'Rossetto e caffè'.