Virginio sarà ospite oggi, sabato 2 novembre, a Verissimo. Dopo la vittoria ad Amici nel 2010, il cantautore non ha mai messo da parte l'amore per la musica, ha studiato ed è cresciuto artisticamente: oggi torna nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo singolo dal titolo Amarene.

Virginio, chi è?

Virginio, al secolo Virginio Simonelli, è nato a Fondi, in provincia di Latina, il 31 gennaio del 1985. La sua passione per la musica l'ha spinto a partecipare come cantautore nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2010 entra tra i banchi del talent show e si conquista il favore del pubblico grazie al suo inedito 'Ad occhi chiusi'. Arriva in finale contro la cantante Annalisa e vince il programma.

Da quel momento comincia a collaborare con artisti italiani, pubblica diversi singoli e l'album 'Finalmente'. Apre cinque tappe del tuor 'Fatti sentire World Wide Tour 2018' di Laura Pausini e diventa autore per artisti di successo come Paola & Chiara, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Laura Pausini, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia.

La sua musica è particolarmente apprezzata in America Latina, grazie alle versioni in spagnolo delle sue canzoni e alle collborazioni con grandi nomi della musica latina. Virginio è ospite oggi a Verissimo per raccontare dei suoi successi e della sua carriera da cantautore.