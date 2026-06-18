Cantare la vita e, attraverso la musica, affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo. È questo l'ambizioso obiettivo di 'Vita! Il Concerto', il grande evento che si terrà il 22 giugno al Circo Massimo di Roma, trasmesso in diretta su Rai1 e in Eurovisione. Sul palco, a dare voce a questo messaggio, saliranno: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Saranno tutti accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta , diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Un'iniziativa che unisce per la prima volta artisti, imprenditori e scienziati internazionali, il cui incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs per sostenere la ricerca e la cura. L'evento è stato presentato proprio nell'Aula Brasca del Policlinico Gemelli, alla presenza dei suoi protagonisti.

A delineare la visione del progetto è il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi : "Lo sappiamo, non sono le canzoni ei concerti che cambiano il mondo, ma danno l'opportunità di condividere temi con un pubblico vasto. L'indignazione davanti al disagio giovanile non basta più se non ci parliamo. E noi proviamo a farlo, a cambiare linguaggio per favorire il dialogo". L'occasione è simbolica, inserita nella settimana della Giornata Mondiale contro la Droga e le Dipendenze che si terrà il 26 giugno. "Oggi le dipendenze sono tante e non sempre percepite", ha continuato il Ministro. "Certo, la droga c'è sempre, ma la dipendenza dalla tecnologia non è meno insidiosa: ci sta facendo precipitare nella distrazione. Ai ragazzi di oggi chiediamo di credere in se stessi".

Un messaggio a cui fa eco un coro unanime dal mondo della musica, partner fondamentale dell'iniziativa. "La musica raggiunge il disagio, supera le difficoltà e spesso anche le malattie", ha affermato Salvatore Nastasi, Presidente della Siae che ha aggiunto: "Questo è il primo di tanti eventi e raccoglie fondi per la longevità. Speriamo non sia solo il primo anno". Per Enzo Mazza, ceo di Fimi, "la musica è un veicolo fondamentale, un linguaggio universale che favorisce unione e vicinanza", mentre Bruno Sconocchia di Assoconcerti ha sottolineato come essa promuova la "coesione sociale".

A condurre la serata saranno Giorgia Cardinaletti e Nek, con gli ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova . Proprio la conduttrice, Giorgia Cardinaletti , ha riflettuto sul ruolo dei comunicatori: "Il nostro lavoro è fondamentale: cercare di trasmettere e divulgare. Dopo la pandemia c'è una grande attenzione da parte delle persone a prendersi cura del proprio benessere, delle relazioni umane, ad avere uno scopo nella vita. Abbiamo l'opportunità di soffermarci, in una serata con la musica, su questi temi con parole semplici". Nek , nella sua doppia veste di conduttore e artista, ha aggiunto: "È un bellissimo modo di stare insieme, una serata di leggerezza per fare festa, celebrare la vita attraverso la musica. La musica non finisce mai. Le canzoni rendono immortali e ci aiutano a vivere meglio, a diradare la nebbia della nostra vita". Anche Raoul Bova porterà il suo contributo: "Aiutare la ricerca ha un valore immenso. Dalle esperienze negative si può trarre tanto insegnamento. Dare un valore alla vita è una cosa importantissima, ogni giorno ha un valore, è un dono che riceviamo. In questa manifestazione io leggerò un testo sulla gentilezza, intesa come arma rivoluzionaria per amare la vita e gli altri e sconfiggere le cose negative".

L'evento lancia una doppia sfida, rivolta ai ragazzi di oggi e ai ragazzi di ieri, riassunta nello slogan internazionale dell’evento: 'Believe in yourself, in a life full of health'. Da un lato, si rivolge ai ragazzi di oggi, proponendo modelli di impegno e dedizione come le generazioni Sinner e Kimi Antonelli, in opposizione allo sballo e allo sbando Dall'altro, parla ai ragazzi per sempre, promuovendo un'idea di longevità basata sulla qualità della vita, perché la sfida non è aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. Questa visione è supportata dalla presenza eccezionale di due Premi Nobel per la Medicina, Thomas Sudhöf e Gregg Semenza , che testimoniano il forte legame tra l'evento e la comunità scientifica.

'Vita! Il concerto' è presentato dalle tre grandi istituzioni della musica, Assoconcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) e Siae (Società Italiana Autori Editori) e realizzato in collaborazione con la Fondazione garda valley, Fondazione No Profit – Ente del Terzo Settore, nata nel 2019 e dedita ad attività di ricerca, promozione e divulgazione scientifica sui temi della “longevità in piena salute”, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. L’evento è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e da Friends TV.