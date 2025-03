'Womeness' di Yvonne Sciò, il femminismo attraverso 5 grandi donne

Dalla scrittrice italiana Dacia Maraini a Emma Bonino, politica e attivista per i diritti civili. Da Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana, in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile, fino a Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del pittore Balthus. Sono loro le protagoniste di 'Womeness', il nuovo lavoro scritto e diretto da Yvonne Sciò, prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà, in onda in esclusiva su Sky Arte sabato 8 marzo alle 21.15e in streaming su Now.

Il docu-film racconta l’audace femminilità di cinque grandi donne del nostro tempo, simboli di lotte, conquiste e cambiamento sociale per tutti. Ognuna delle protagoniste, con voce e mani diverse, ha affermato la propria identità nel mondo, superando le coordinate spazio-temporali e affermando così quella forza dell’esserci che soltanto le donne possono avere. Da una parte del racconto Tomaso, Dacia ed Emma che hanno attraversato la stagione formidabile del femminismo storico italiano e ne tracciano un bilancio, raccontando, tra ricordi e passioni ciò che è accaduto alle donne. E a loro stesse. Dall’altra parte del racconto, e del mondo, le vite di Setsuko e Sussan. La prima, giovanissima, che perde la testa per il genio Balthus. Non ancora sposata, consuma la sua rivoluzione silenziosa seguendolo in Italia nonostante i trentacinque anni di differenza e i pregiudizi della società del tempo.

Sussan cantante, ballerina e musicista iraniana, con la sua arte, invece, racconta la sua lotta e quella di tante altre artiste iraniane contemporanee come Shirin Neshat, o del passato, come la poetessa Forough Farrokhzad, per difendere, allora come oggi, il corpo delle donne quotidianamente offeso, vilipeso e annientato in Iran come in molti altri paesi. Un viaggio straordinario nella vita di donne straordinarie fra passione, amore, forza e resilienza. Inoltre, 'Womeness' si avvale di immagini d'archivio, che riportano a lotte civili e imprese che hanno segnato la società civile. Un racconto per tutte le donne (e gli uomini) che hanno vissuto una stagione che ha cambiato il mondo. E per tutte le ragazze e i ragazzi di oggi, per i quali non è finita la gioiosa lotta per affermare loro stessi.

"Volevo raccontare – afferma Yvonne Sciò - il coraggio di cinque straordinarie guerriere e sono onorata che mi abbiano regalato una piccola parte della loro vita e delle loro battaglie. Sono grata alla presidente di Luce Cinecittà Chiara Sbarigia per aver creduto in questo progetto e averlo co-prodotto insieme a me". Il racconto delle conquiste delle donne "è il racconto della modernità del nostro Paese - commenta Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà -. Il film di Yvonne Sciò ha il pregio di dipanare un racconto che unisce la memoria dell’Archivio Luce alle testimonianze preziose di Dacia, Emma e Tomaso che hanno attraversato la stagione formidabile del femminismo storico italiano" e "ci guida dall’altra parte del mondo nella vita di Setsuko e Sussan".