Dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now

Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, oggi giovedì 24 ottobre a X Factor 2024 si apre la pagina decisiva, quella dei Live. A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta. Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi 'si sfidano' in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance.

Dove vederlo in streaming

I Live andranno in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo al primo on air saranno poi proposti alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Giudici e concorrenti

Dopo le selezioni si sono formati così i terzetti per la gara:

- Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop; I PATAGARRI, quartetto swing che ha fatto la sua gavetta, come loro stessi hanno dichiarato, tra i mercati di Milano;

- Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28enne torinese trasferitasi a Berlino, il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti studenti tra i 20 e i 22 anni, che riempiono il palco con voce, chitarre, basso e batteria; EL MA, giovanissima (17 anni) cantante bulgara, da Sofia, che studia canto da quando ha 9 anni ed è arrivata in Italia tre anni fa;

- Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i PUNKCAKE, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice;

- Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”.

I biglietti per la finale di X Factor

Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale 'in esterna' nella storia internazionale del format. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese, per il quale coloro che vorranno partecipare dal vivo potranno prenotarsi su Ticketone a partire dalle 12 di mercoledì 30 ottobre.