Ultimo step di selezioni a X Factor 2024. Stasera su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli 'Home Visit'. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i quattro giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia.

Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno ristretto la rosa dei papabili concorrenti a 16, 4 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione quasi intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti.

Vivranno tutti assieme per due giorni in una casa in campagna: saranno solo loro e la musica, i ragazzi in gara potranno chiedere consigli ai rispettivi giudici, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti. Un’occasione preziosa, per i concorrenti, per mostrare ancora una volta il proprio valore, per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e per ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta; e per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile, quella che li costringerà a lasciare a casa solo un concorrente ciascuno.

Gli Home Visit dei 4 giudici

Nell’appuntamento degli 'Home Visit', sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go (e tutti i martedì in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando), come detto ciascun giudice si ritroverà davanti i quattro artisti selezionati al termine dei Bootcamp. E così Achille Lauro ascolterà ancora una volta I Patagarri, quartetto swing di Milano; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona; Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi (nonché suo 'X Pass' nel corso delle Audizioni); Ibrahim Guiblawi, in arte Ibra, 28enne originario della Tunisia di Mesagne (Brindisi).

Jake La Furia si ritroverà di fronte il suo 'X Pass', i Potara, duo rap formato da due ragazzi di 24 e 25 anni di Viterbo; Francamente, nome d’arte della 29enne torinese trasferitasi a Berlino Francesca Siano; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti tra i 20 e i 22 anni; Elmira Marinova, giovane cantante bulgara di 17 anni, da Sofia.

Manuel Agnelli incontrerà nuovamente Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro; i Punkcake, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo; Beatrice Fita, cantautrice 20enne della provincia di Como; Mimì Caruso, 17enne della provincia di Monza, che alle Audizioni aveva ottenuto l''X Pass' del suo giudice.

Paola, infine, rivedrà Pablo Murphy, cantatutore italo-scozzese classe 2003; il duo Frammenti, duo electro originari di Treviso; Laura Fethau 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell''X Pass' di Paola; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30.

Tra tutti questi ragazzi e il palco dei Live Show, in partenza dal 24 ottobre, resta solo uno scoglio, il più complesso, gli 'Home Visit': quali saranno i 12 concorrenti ufficialmente in gara a #XF2024?

X Factor Daily, striscia quotidiana dal 18 ottobre

Inoltre, da venerdì 18 ottobre, subito dopo la formazione delle squadre, inizierà il racconto quotidiano di 'X Factor Daily', atteso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su Now, disponibile anche on demand. Una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso, un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di 'X Factor'.