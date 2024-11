La puntata di ieri, giovedì 14 novembre, quarto live di X Factor 2024, era una delle più temute. Un vero e proprio snodo di una gara sempre più difficile, sia per i 4 giudici - Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi - sia per le loro squadre. Due i concorrenti eliminati: i The Foolz e Danielle.

Dopo l'esibizione dei Negramaro, i The Foolz sono stati i primi eliminati. Nella seconda manche gli 8 artisti rimasti in gara hanno cantato le cover, e il ballottaggio tra LOWRAH e Danielle ha decretato al tilt l'eliminazione del secondo.

La puntata del talent in onda su Sky si è aperta con la 'giostra', l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, con il proprio cavallo di battaglia: qui è avvenuta la prima eliminazione. A seguire, la manche unica di cover tra tutti gli artisti rimasti in gara.

I The Foolz facevano parte della squadra di Jake La Furia, Danielle di quella di Manuel Agnelli. Danielle , cantautore polistrumentista nato a Pesaro da madre lucana e padre romagnolo, è cresciuto nella musica tra le campagne romagnole per poi trasferirsi a Pesaro. Negli anni suona con svariate band come Tangerine Stoned, i Camillas, i Crema, Koko Moon e Auroro Borealo per poi nel 2022 avviare la sua carriera solista con la pubblicazione del suo primo album 'Sì, adesso mi sveglio'. I The Foolz sono una rock band di Verona.