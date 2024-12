Mimì Caruso è una dei quattro finalisti di X Factor 2024. Entrata nella squadra di Manuel Agnelli, Mimì ha conquistato giudici e pubblico grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua voce unica, sperimenta con diversi linguaggi musicali, adattando la sua potente voce a sonorità che spaziano dal soul all’indie e persino all’hip hop.

Chi è Mimì Caruso

È una delle voci più potenti ed emozionanti dei finalisti di X Factor 2024. Mimì Caruso è una giovane cantante di 17 anni proveniente da Usmate Velate, un piccolo centro vicino Monza. Ha iniziato a cantare per esprimere se stessa e connettersi con gli altri. La musica, per lei, è uno strumento per comunicare emozioni e fuggire dalle responsabilità di un mondo che spesso definisce 'noioso'. Cresciuta ascoltando soul e jazz, diversi i generi che hanno influenzato il suo stile.

La musica per Mimì è il mezzo più potente per abbattere barriere e condividere emozioni autentiche. La sua personalità artistica, unita alla voglia di raccontare il proprio mondo interiore, la rende una delle concorrenti più intime e profonde di questa edizione di X Factor.

Fin dall’inizio del talent, Mimì Caruso ha impressionato i giudici con la sua sensibilità e il suo stile unico, guadagnandosi un posto tra i 12 concorrenti ufficiali di stagione e poi tra i finalisti. Alle audizioni, Mimì ha presentato una cover di 'Figures' di Jessie Reyez. La sua interpretazione intensa ed emozionante ha spinto Manuel Agnelli a utilizzare il suo X Pass, garantendole l’accesso diretto ai Bootcamp. Ai bootcamp e agli Home vist ha confermato il suo talento. Alle serata inediti Mimì ha stupito il pubblico con il suo brano originale 'Dove si va' (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi). Nell'ultimo live si è guadagnata un posto nella finale vincendo il ballottaggio contro Francamente della squadra di Jake La Furia.