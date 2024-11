È Lowrah l'eliminata della quinta puntata dei live di X Factor, interamente dedicata agli inediti. La cantante è finita al ballottaggio con i Pancake, e a decretare la sua uscita è stato il voto decisivo di Jake La Furia, che ha scelto di non ricorrere al tilt. "Lowrah è stata penalizzata dal televoto. Per una questione di gusto e per la sua carriera, elimino Lowrah. Lei volerà fuori di qui", ha detto Jake, aggiungendo il suo voto a quello di Achille Lauro. Con l'eliminazione di Lowrah, Paola Iezzi resta senza concorrenti in gara, mentre il giudice Achille Lauro vola in semifinale con tutta la sua squadra, composta da Les Votives, Lorenzo Salvetti e I Patagarri, sempre al centro di accese discussioni al tavolo dei giudici. Accedono alla semifinale anche Francamente, della squadra di Jake La Furia, e Mimì Caruso e i Pancake, guidati da Manuel Agnelli.

La puntata ha visto gli artisti in gara sfidarsi con i loro inediti, e sui social non sono mancati i commenti. Tra i brani più apprezzati troviamo: 'Monster' dei Les Votives, 'Mille concerti' di Lorenzo Salvetti e 'Fucina' di Francamente. Ma la vera rivelazione, secondo il pubblico online, è stata 'Caravan' de I Patagarri ."Mi hanno spiazzato, mi aspettavo tutt'altro. Questo inedito è una bomba", scrive un utente. E un altro: "Mi hanno sorpreso in super positivo, questa è una hit".

Proprio I Patagarri, con il loro stile swing, continuano a dividere il tavolo dei giudici. In particolare, il coach della band, Achille Lauro, si è scontrato con Jake La Furia, che ha spesso sollevato dubbi sul futuro discografico del gruppo. Gli ospiti della serata sono stati i Coma_Cose che si sono esibiti con il loro ultimo brano 'Posti Vuoti'. Intanto, cresce l'attesa per la semifinale del 28 novembre, che prevederà una doppia eliminazione e vedrà come ospite speciale Gazzelle.