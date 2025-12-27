circle x black
Zalone domina il botteghino: altri 8 milioni a Santo Stefano e 'Buen Camino' supera i 13,5 milioni

Impressionante il numero di presenze: se a Natale erano stati circa 680.535 gli italiani che erano andati al cinema per vedere il film, ieri il numero di presenze ha sfiorato il milione

Checco Zalone in 'Buen Camino'
27 dicembre 2025 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 'Buen Camino' di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell'esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre il film ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo quanto comunica sui social Cinetel. Il dato di Santo Stefano, sommato ai 5.614.751 euro di Natale, porta l'incasso a oltre 13,5 milioni di euro in soli due giorni. Ma il dato ancor più impressionante è il numero di presenze: se a Natale erano stati circa 680.535 gli italiani che erano andati al cinema per vedere il film di Zalone, ieri il numero di presenze ha sfiorato il milione (sono state 973.703). Per avere un metro di paragone, ieri 'Avater: Fuoco e Cenere', al secondo posto, ha incassato 1.620.032 euro con 170.296 presenze, e 'Norimeberga', al terzo posto, ha registrato 510.936 euro con 62.343 presenze.

L'incasso totale del botteghino italiano ieri è stato di 11.182.882 con 1.353.166 presenze. Un dato che registra un incremento del 506,7% rispetto al venerdì della settimana scorsa e del 60,2% rispetto al 26 dicembre dello scorso anno. Un record tutto dovuto a Zalone che quasi monopolizza il mercato con oltre il 70% degli incassi e delle presenze.

