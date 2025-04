Zeudi Di Palma si è classificata quinta alla finale del Grande Fratello. I fan che non hanno digerito la mancata vittoria dell'ex Miss Italia hanno aperto una raccolta fondi con l'obiettivo di raggiungere 50mila euro, somma corrispondente al montepremi che Zeudi avrebbe vinto se fosse arrivata in finalissima.

"Zeudi Di Palma vero vincitore", questo il titolo della raccolta fondi che ha come obiettivo quello di raggiungere 50mila euro. Il montepremi del Grande Fratello, in realtà, è pari a 100mila euro, ma 50 di questi sono destinati ad andare in beneficenza.

Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto



