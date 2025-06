Francesco Acerbi non ci sta e a Seattle, dove l'Inter è impegnata nel Mondiale per Club, risponde a muso duro a un tifoso del Psg. Dopo la sessione di allenamento con i nerazzurri, in vista del prossimo impegno negli Stati Uniti contro gli Urawa Reds, il difensore ha risposto a una provocazione del tifoso del club francese che ha tirato in ballo Bradley Barcola e il dribbling subito dall'ex Milan e Lazio nella finale di Champions a Monaco. Acerbi, con l'aiuto di un traduttore, ha replicato in maniera netta. "Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c..." le parole del centrale, visibilmente stizzito come si può notare in un video che sta facendo il giro dei social.

"Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

"Se esco da lì e tu mi fai 'Acerbi-Barcola' no, perché sono matto. E ti sfondo di botte” ha continuato Acerbi, con riferimento allo sfottò.