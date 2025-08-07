circle x black
Cerca nel sito
 

Simona Cinà morta in piscina, l'autopsia: "E' annegata"

Trovata acqua nei polmoni. Sul suo corpo non ci sono segni di violenza

La villa di Bagheria dove è morta la pallavolista Simona Cinà (Fotogramma/Ipa)
La villa di Bagheria dove è morta la pallavolista Simona Cinà (Fotogramma/Ipa)
07 agosto 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta nella notte tra venerdì e sabato durante una festa in piscina in una villa a Bagheria nel Palermitano. Sono i primi risultati dell'autopsia in corso al Policlinico di Palemo e svolta dal medico legale Tommaso D'Anna con l'anatomopatologo Emiliano Marresi. I medici hanno trovato acqua nei polmoni della ragazza, dato che conferma l'ipotesi dell'annegamento. Sul corpo di Simona non ci sono segni di violenza.

Bisognerà attendere i risultati degli esami fra 40 giorni per capire se Simona abbia avuto un malore e se qualcosa può averlo causato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
simona cinà autopsia simona cinà morta in piscina simona cinà morta piscina bagheria simona cinà morta piscina palermo
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza