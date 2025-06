La Juventus esordisce nel Mondiale per Club 2025. I bianconeri scendono in campo oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, sfidando gli emiratini dell'Al Ain, nella prima giornata del girone G allo stadio Audi Field di Washington - in diretta tv e streaming. Dopo aver chiuso la stagione al quarto posto, conquistando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Igor Tudor, appena confermato sulla panchina della Juve, vuole ripartire con un successo nel nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club, in un girone completato dagli inglesi del Manchester City e dai marocchini del Wydad Casablanca.

Al Ain-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Al Ain e Juventus è in programma oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Al Ain (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba. All. Ivic

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Savona; Weah, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Kolo Muani. All.Tudor

Al Ain-Juventus, dove vederla in tv

Juventus-Al Ain sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.