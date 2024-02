E' morto Alberto Mandolesi, storico radiocronista che ha raccontato per decenni le partite della Roma. Il giornalista aveva 76 anni. Mandolesi è stato volto delle tv locali e voce di tante radio capitoline per quasi mezzo secolo. Una figura storica del settore, che ha dedicato l’intera vita professionale alla squadra giallorossa, commentando gli scudetti del 1983 e del 2001, nonché l’esordio di Francesco Totti e tanto altro nella sua lunga carriera. "Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori. L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa della storica voce giallorossa Alberto Mandolesi e si stringe al dolore dei suoi familiari", il cordoglio della Roma pubblicato sul proprio profilo ufficiale X.