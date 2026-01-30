circle x black
Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

Problema fisico per lo spagnolo nello Slam di Melbourne

Il medical time out di Alcaraz - X
30 gennaio 2026 | 07.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo sfida Alexander Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato qualche dolore fisico. Nel corso del terzo set infatti, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 7-6 (5), Alcaraz ha richiamato l'attenzione del proprio angolo lamentando crampi.

Il problema è iniziato dal polpaccio e si è esteso al quadricipite della gamba destra, con lo spagnolo che, al nono game del terzo set sul risultato di 4-4, si è preso qualche secondo in più al servizio per qualche esercizio di stretching, ma faticava a muoversi. Dopo aver tenuto la battuta, Alcaraz ha chiamato un medical time out per farsi trattare la coscia destra, con l'ingresso immediato del fisioterapista.

L'interruzione ha mandato su tutte le furie Zverev, che è andato a protestare con il giudice di sedia. Il regolamento infatti non prevede il medical time out per crampi, ma visto che il problema di Alcaraz sembra riguardare il quadricipite della coscia destra, l'arbitro ha concesso l'interruzione, in contrasto con quanto accaduto nel match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri.

Anche l'azzurro infatti, nel terzo turno, aveva accusato crampi e soltanto la pausa per la chiusura del tetto della Rod Laver Arena gli aveva permesso di farsi trattare e riprendersi.

