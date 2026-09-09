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US Open, Alcaraz k.o. nei quarti: Shelton vince la maratona e vola in semifinale

Lo statunitense trionfa al quinto set alle 3 e mezza del mattino

Carlos Alcaraz - (Afp)
Carlos Alcaraz - (Afp)
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09 settembre 2026 | 09.37
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz battuto nei quarti di finale dell'US Open, Ben Shelton vince la maratona notturna e vola in semifinale. Lo statunitense, testa di serie numero 8, supera lo spagnolo, numero 2 del tabellone e detentore del titolo, per 6-7 (5-7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) dopo 4h28'. Il match si chiude nel cuore della notte di New York, dopo le 3 e mezza del mattino, con epilogo al super tie-break. L'americano, avanti di un minibreak, si inceppa e concede 4 punti consecutivi: Alcaraz mette la freccia ma non riesce a prendere il largo. Lo spagnolo commette un paio di errori inediti (6-6) e si torna in equilibrio. Alcaraz continua a perdere la misura dei colpi, Shelton può allungare (8-6) e arriva al match point (9-7). L'americano chiude con un ace e vola in semifinale. Ora affronterà in semifinale il connazionale Frances Tiafoe, testa di serie numero 11, in un derby che garantisce agli Stati Uniti la presenza di un giocatore in finale.

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