Carlos Alcaraz viene eliminato ai quarti di finale degli US Open e perde punti pesanti nel ranking Atp. Il tennista spagnolo è stato battuto da Ben Shelton al termine di una maratona di cinque set e saluta così l'ultimo Slam della stagione, in cui rientrava dopo lo stop di oltre quattro mesi per l'infortunio al polso e a cui arrivava da campione in carica.

Alcaraz, proprio grazie al trionfo dell'ultima edizione, arrivava a New York con 2000 punti da difendere e la sconfitta con Shelton gli 'costa' ben 1600 punti nella classifica generale. Ora lo spagnolo si ritrova con 5560 punti e vede allontanarsi i primi due della classe, Jannik Sinner e Alexander Zverev, che potrebbe 'scappar via' in caso di trionfo agli US Open.

Zverev può già contare su un vantaggio di 2500 punti e potrebbe allungare ancora in caso di semifinale (scenderà in campo questa notte contro l'olandese Van de Zandschulp), di finale o trionfo. Il tedesco arrivava a New York dopo l'eliminazione al terzo turno e ha tutto da guadagnare quindi, avendo già conquistato 300 punti in più rispetto allo scorso anno.

'Sorride' anche Jannik Sinner, che nonostante il forfait per infortunio, che gli è costato 1300 punti nel ranking, rimane saldo al primo posto e ora è a 5940 lunghezze di distanza dal rivale spagnolo. L'azzurro si deve guardare piuttosto dall'ascesa di Zverev, ora a quota 8090 ma che potrebbe avvicinarsi ancora alla vetta.