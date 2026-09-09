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Alcaraz: "Orgoglioso di me stesso e di come ho lottato, vado a casa felice"

Il 23enne spagnolo elogia Shelton. "E' un giocatore incredibile, si merita tutti i complimenti"

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 11.39
Alberto Tomasi
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"Come ho detto prima dell'inizio del torneo, il mio obiettivo era giocare questo tipo di partite e, soprattutto, farlo in buona salute. È stato un match molto combattuto, quindi non sono particolarmente deluso per non aver vinto alla fine. Sono orgoglioso di me stesso, di come ho lottato per tutta la durata dell'incontro. Lascio New York con un sorriso e in salute, ed è quello di cui avevo bisogno. Vado a casa felice". Queste le parole di Carlos Alcaraz dopo la sconfitta al tie-break del 5° set contro Ben Shelton ai quarti di finale dello Us Open.

"È sempre difficile perdere sfide di questo tipo, ma bisogna guardare le cose con la giusta prospettiva -sottolinea il vincitore di 7 prove del Grande Slam-. Mi alleno duramente ogni giorno per provare emozioni come quella di oggi. Credo sia stata una serata magica, abbiamo giocato entrambi un tennis fantastico e per me significa molto essere arrivato a questo livello. Mi mancava tutto questo, la difficoltà di trovare soluzioni durante le partite, la sofferenza, l'entusiasmo del pubblico. Ora tornerò a casa, voglio riposarmi e poi allenarmi duramente e competere per il resto dell'anno perché ci sono tornei importanti in arrivo".

Il 23enne spagnolo elogia la prova dell'avversario e non cerca scuse. "Dopo il terzo set ero davvero stanco fisicamente, ma ho trovato il modo di spingermi un po' oltre e continuare a dare il massimo. Nel quinto set ho iniziato a sentirmi sempre meglio, ma stavo giocando contro uno dei migliori. Shelton è una bestia, un giocatore incredibile, molto potente e sapeva come giocare benissimo in ogni situazione. Si merita tutti i complimenti. Il tennis è così, a volte si vince e a volte si perde. Credo che nei momenti decisivi del match lui abbia sfruttato al meglio il suo servizio. Non è una scusa, ma direi che la battuta è un'arma fondamentale quando la partita è tirata", conclude il 23enne spagnolo.

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