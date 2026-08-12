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Alcaraz, il ritorno in campo si allontana? Carlos si allena con il braccio fasciato - Video

Le ultime immagini sui social del fuoriclasse spagnolo allarmano i tifosi

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
12 agosto 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua il recupero di Carlos Alcaraz, ma le immagini che arrivano dal Real Sociedad Club de Campo (e che in queste ore stanno facendo il giro dei social) lasciano qualche interrogativo sul ritorno in campo del campione spagnolo, alle prese con un infortunio al polso.

Lo spagnolo è tornato ad allenarsi da qualche settimana, ma negli ultimi filmati il suo avambraccio destro è apparso fasciato, con gomito protetto da un manicotto. Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto considerando l’attesa dei tifosi, che aspettano di rivederlo in campo agli Us Open.

Alcaraz e l'infortunio, le condizioni

Alcaraz sta lavorando per recuperare la condizione e ritrovare pian piano il feeling con il campo, ma il braccio resta sotto osservazione e desta ancora preoccupazione. Il rischio, dunque, è che il rientro in campo possa essere ancora posticipato rispetto alle attese. Al momento, intanto, Carlos sta lavorando per tornare a colpire senza forzare e abituarsi alle condizioni estreme del cemento, facendo i conti in primis con il caldo.

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Carlos Alcaraz Alcaraz Alcaraz infortunio allenamento Alcaraz
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