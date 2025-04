Carlos Alcaraz ammette di aver sofferto l'assenza di Jannik Sinner. Nonostante la squalifica del tennista azzurro, inibito dai campi per tre mesi dopo l'accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, abbia offerto allo spagnolo la possibilità di vincere con un avversario in meno, Alcaraz ha dichiarato di non aver retto la pressione, tanto che in questi due mesi le sue prestazioni sono state piuttosto deludenti.

Nessun trionfo, qualche eliminazione a sorpresa e un tennis molto al di sotto delle aspettative. Alcaraz ora si prepara alla stagione sulla terra: "Qualcuno pensava che, solo perché Sinner era fuori, io e Zverev avremmo dovuto vincere tutto e giocare meglio di prima", ha dichiarato durante il media day di Montecarlo, "questo non era e non è corretto. La pressione di dover approfittare dell'assenza di Jannik per tornare in vetta al ranking probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo".