Massimiliano Allegri contro Cristiano Giuntoli? La Juve vince la Coppa Italia, con l'1-0 in finale contro l'Atalanta, ma i festeggiamenti sono caratterizzati dal malumore dell'allenatore. Allegri sembra intenzionato ad allontanarsi e pare non gradire la presenza di Giuntoli: il dirigente applaude tecnico e giocatori, ma Allegri tira dritto e rivolge un eloquente gesto con la mano in direzione dello stesso Giuntoli. A fermare Allegri provvedono i giocatori, che convincono l'allenatore a rimanere in campo per festeggiare.

Ho visto male o #Allegri fa il gesto ‘via via’ a Giuntoli che sta applaudendo? #juve pic.twitter.com/pJaU4Ajp0j — roberto grossi (@ninersmessimale) May 15, 2024

Allegri, secondo i rumors di mercato, è destinato a lasciare la Juve dopo 3 stagioni. Al suo posto dovrebbe arrivare Thiago Motta, scelto da Giuntoli come pilastro del nuovo ciclo bianconero.