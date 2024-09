Dopo le regate cancellate ieri per maltempo, l'appuntamento è a oggi 9 settembre per recuperare la Louis Vuitton Cup. Luna Rossa (che al momento ha alle spalle 7 vittorie e 2 sconfitte) è già qualificata per le semifinali nella marcia verso l'America's Cup 2024 e sfida Alinghi in una gara molto importante: in caso di vittoria infatti, il team italiano sarà aritmeticamente primo nel Round Robin.

Le gare di oggi

Orient Express-Ineos Britannia

Luna Rossa Prada Pirelli-Alinghi

Team New Zealand-American Magic

Dove e quando vedere le gare

Sarà possibile vedere le gare, a partire dalle ore 14, in diretta su Sky (Sky Sport America’s Cup e Sky Sport 24) e su Mediaset (Italia 1 e Canale 20).