Ancelotti: "Il Real ancora non al miglior livello e Milan deve tirare fuori potenziale"

Real Madrid-Milan di Champions League: si può considerare il derby d'Europa? "Sì. Sono le due squadre più titolate" dai tempi della Coppa dei Campioni. Lo dice il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, ai microfoni di "90mo minuto", condotto da Marco Mazzocchi, in onda stasera alle 23,35 su Rai 2. "Sono due squadre che hanno marcato la mia carriera, il Milan anche come giocatore, ovviamente per me è una partita molto particolare, molto speciale". Quanto alle condizioni del Real Madrid "ancora non abbiamo raggiunto il nostro miglior livello, abbiamo fatto alcune partite buone, altre un po' meno, dobbiamo trovare un po' più di continuità e credo che poco a poco riusciremo ad arrivare al meglio".

Mentre sul Milan: "Credo che sia una squadra che ancora non è riuscita a trovare, a tirar fuori tutto il potenziale che ha, perché il potenziale è dei giocatori, che sono di ottima qualità, di ottimo livello e ancora non sono riusciti a mettere tutto insieme. È abbastanza normale quando arriva un nuovo allenatore che vuole mettere nuove idee, ci mette un po' più di tempo a trovare la collocazione corretta per tutti".

Meglio affrontare un Milan con o senza Leao? "Noi dobbiamo pensare ad affrontare una squadra che ha qualità molto importante nei suoi giocatori e poi che giochi uno, che giochi l'altro... Non è un problema mio. Per fortuna", conclude.