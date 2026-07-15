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Mondiali, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

L'albiceleste sfida la nazionale dei tre leoni nella seconda semifinale del mondiale 2026

Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
15 luglio 2026 | 06.29
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

I campioni in carica dell'Argentina sfidano l'Inghilterra nell'attesissima seconda semifinale del mondiale 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, la nazionale albiceleste guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta la nazionale dei tre leoni, in diretta tv e streaming. In palio un posto in finale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Nel loro match dei quarti di finale l'Argentina ha sconfitto 3-1 la Svizzera con i gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez mentre l'Inghilterra ha battuto per 2-1 la Norvegia con la doppietta di Bellingham.

Argentina-Inghilterra, orario e probabili formazioni

La sfida tra Argentina e Inghilterra è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct:Tuchel.

Argentina-Inghilterra, dove vederla in tv (in chiaro)

Il match tra Argentina e Inghilterra sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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mondiali mondiali 2026 argentina inghilterra messi bellingham
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