Assemblea Figc, Malagò 'avverto uno spaventoso peso della responsabilità'

"Avverto uno spaventoso peso della responsabilità. Se è successo quello che è successo è necessario cambiare". Così Giovanni Malagò, candidato presidente della Figc all'assemblea federale elettiva in corso a Roma. "Faccio fatica a non essere d’accordo con quanto è stato detto. Ci sono delle grida di dolore, ci sono aspetti oggettivi, problematiche di carattere strutturale, ma se oggi io sono qui è solo per un motivo, che Gabriele Gravina ha ritenuto giusto, è stata una sua scelta di campo, di vita, sicuramente complessa e travagliata, di dimettersi. Questo è l’unico motivo. Grazie a prescindere Gabriele, il tuo testamento in cui c’era dolore, un pizzico di rancore ha voluto sottolineare le cose importanti fatte. E voglio ringraziare lo stile e il fair play di Giancarlo Abete. Mi sono chiesto il motivo degli endorsement delle Leghe che mi hanno sostenuto, io ero titubante. Poi mi sono dato una risposta: per la mia storia, il mio curriculum. Ho sentito dire che è stato chiamato un 'Papa nero', uno straniero, ma io mi sento uno di voi. Sono fratello, padre, figlio di questa federazione. Se dovessi essere eletto, vi chiedo di mettere da parte i personalismi".

Subito dopo l'ex presdente del Coni ha preso la parola l'altro candidato Giancarlo Abete. "Dopo 12 anni mi ricandido, cosa è cambiato? E’ cambiato il rapporto tra lo sport e la politica, ma non di destra o sinistra o centro. Nei 12 anni è cambiato il rapporto tra politica, sport e calcio. Noi oggi abbiamo un problema con la politica che spero andremo a risolvere, quando andremo a chiedere, avremo la necessità di interfacciarsi con la politica e dobbiamo migliorare la nostra reputazione. La politica ha dato uno schiaffo allo sport in termini di centralità. Oggi il dominus non è più il Coni ma Sport e Salute e le medaglie arrivano dalla federazioni".

Prima delle parole dei due candidati alla presidenza è stato confermato in blocco il consiglio federale della Figc. Le varie componenti hanno fatto le loro scelte. I consiglieri in quota Serie A sono Stefano Campoccia, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta. Antonio Gozzi per la Serie B, Giulio Gallazzi per la Serie C, mentre sono stati scelti Daniele Ortolano, Ilaria Barzella, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliana Tambaro in quota Lnd. Gli allenatori hanno confermato Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno, mentre Giancarlo Camolese e Silvia Citta per gli Allenatori.

Protesta tifosi di fronte hotel 'Per un calcio giusto e popolare'

Intanto davanti all'hotel dove è in corso l'Assemblea elettiva della Federcalcio che dovrà scegliere il presidente va in scena la protesta con tanto di striscione del gruppo di tifosi che giovedì scorso ha presentato in Senato le circa 143mila firme raccolte in tutta Italia per la petizione 'Per un calcio giusto e popolare'. Al grido di "trasferte libere per tutti", "Le partite alle tre" e "il calcio siamo noi" circa cinquanta tifosi delle varie Curve italiane si sono piazzati davanti all'ingresso dell'hotel per far sentire la loro voce. (GUARDA IL VIDEO)

Stretta di mano Abete-Malagò prima dell'inizio

Prima dell'inizio dell'assemblea sorrisi e strette di mano tra i due candidati. Al suo arrivo Malagò, vedendo l'assembramento dei giornalisti all'ingresso dell'hotel si è limitato ad una battuta: "e poi dicono che il calcio non è popolare". Entrando all'Assemblea ha parlato anche Sara Gama, vicepresidente Aic e consigliera federale Figc."Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l'Assocalciatori. Ora l'importante è che le cose si facciano. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori". Poi a chi gli chiede dell'importanza di un direttore tecnico per risolvere i problemi del calcio italiano ha risposto: "calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti".

Assemblea Figc, standing ovation per Gravina

”La nostra reputazione, lo dico a beneficio di chi se ne è preoccupato tanto in queste settimane, non si può misurare sul saper calciare bene o male i rigori”. Ha parlato così il presidente dimissionario Gabriele Gravina, che al termine del suo intervento ha ricevuto una standing ovation dalla platea. “Ho vissuto anche delle amarezze. Le mancate qualificazioni ai Mondiali e il lento incedere delle riforme, l’Aia ha mostrato profonde lacune. Spero che chi mi seguirà più fortunato in queste dinamiche”, ha proseguito Gravina, spiegando che “ci sono stati anche degli attacchi strumentali, fino ai più infimi dossieraggi, di cui sono noti i nomi dei progettisti. Siamo diversi da come ci descrivono, di questo siatene sempre orgogliosi”.

Gravina poi sottolinea come “su infrastrutture e vivai il governo non ha messo un euro. Pensavano di penalizzare la Figc? Hanno fatto il male del calcio. Il decreto crescita che garantiva un regime agevolato per gli stranieri dall’estero. Ne beneficiavano 197 su 654 tesserati. Il paradosso è che da quando è stato abolito la quota di stranieri è cresciuta al 67,2% ed è peggiorata la qualità”, ha proseguito l’ormai ex presidente federale.