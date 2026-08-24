Il pallone con cui Diego Armando Maradona ha segnato il gol noto come 'la mano de Dios' venduto a peso d'oro. Nei Mondiali del 1986 il fuoriclasse argentino decise i quarti di finale contro l'Inghilterra mettendo a segno una delle reti più iconiche della storia del calcio, colpendo la palla di mano per superare il portiere avversario Shilton prima di insaccare a porta vuota.

Oggi quel pallone, secondo quanto riportato dalla Bbc, è stato venduto all'asta per circa 3,3 milioni di dollari, circa 2,8 milioni di euro, da Heritage Actions. La casa d'aste americana, in realtà, ha rivelato che ci si aspettava che la sfera potesse raggiungere una cifra ben più alta, con il suo valore che era stato stimato in circa 10 milioni di dollari, ovvero intorno ai 7,5 milioni di euro.

Prima dell'asta, Mike Provenzale, banditore specializzato di Heritage, ha dichiarato a Reuters: "È un oggetto davvero unico. Probabilmente l'oggetto calcistico più significativo che esista". Il pallone è stato conservato per anni dall'arbitro dell'incontro, il tunisino Ali Bin Nasser, per oltre trent'anni.

Nel 2022, Nasser ha firmato una lettera per confermare che si trattava dell'unico pallone utilizzato durante la partita, circostanza confermata anche da ulteriori verifiche indipendenti, per poi venderlo per circa 2,37 milioni di dollari, ovvero quasi 1,8 milioni di euro.

Il nuovo proprietario però lo ha rimesso all'asta un anno dopo, ma il pallone non è stato venduto perché le offerte non hanno raggiunto il valore minimo stabilito. Nel 2022 invece è stata venduta all'asta la maglia indossata da Maradona durante la stessa partita, comprata da un collezionista per 7,1 milioni di sterline.