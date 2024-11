Sesta vittoria di fila in campionato per l'Atalanta che supera 2-1 in rimonta l'Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo nel 'lunch match' della 12/a giornata di Serie A.

Al vantaggio dei bianconeri con Kamara al 48' del primo tempo, replicano Pasalic al 56' e l'autogol di Touré al 60'. In classifica gli orobici agganciano al primo posto il Napoli con 25 punti, uno in più di Juventus e Inter, in attesa del big match di stasera al 'Meazza' tra nerazzurri e azzurri. I friulani, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 16 in ottava posizione.