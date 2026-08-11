Impresa di Elisa Coiro ai campionati Europei di Birmingham nel corso della seconda mattinata di gare. La 25enne romana vola in semifinale negli 800 metri con il nuovo primato italiano di 1'57"56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni, 1'57"66 a Pisa il 5 luglio del 1980. L'azzurra è protagonista di una gara fantastica, condotta con intelligenza tattica, restando coperta nel gruppo fino al rettilineo conclusivo dove recupera due posizioni per chiudere al secondo posto sulla scia della britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson che la precede in 1'57"28. Era il record italiano femminile più longevo e così nell’arco di poco più di un mese vengono battuti entrambi i primati degli 800 metri, dopo quello maschile di Francesco Pernici (1'43"60 per superare dopo 53 anni quello di Marcello Fiasconaro).